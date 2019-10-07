Шарлиз Терон одела сына в розовый купальник

Долгое время Шарлиз Терон никак не комментировала образы своего сына Джексона: ребенок часто появлялся на публике в платьях и розовых кедах с блестками и явно больше тяготел к "девчачьим" вещам.

Но недавно актриса поставила точку в этом щекотливом вопросе, назвав своих детей "девочками" и подтвердив, что Джексон позиционирует себя не как мальчик.

На днях звездную маму заметили в Лос-Анджелесе со старшей "дочерью" — последняя выбрала для прогулки розовый купальник.

Наши герои перекусили замороженным йогуртом и мило пообщались, после чего Джексон отправилась на тренировку.