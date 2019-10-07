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Шарлиз Терон одела сына в розовый купальник 

Harper’s Bazaar + ещё 4 3 часа назад
Долгое время Шарлиз Терон никак не комментировала образы своего сына Джексона: ребенок часто появлялся на публике в платьях и розовых кедах с блестками и явно больше тяготел к "девчачьим" вещам.
Но недавно актриса поставила точку в этом щекотливом вопросе, назвав своих детей "девочками" и подтвердив, что Джексон позиционирует себя не как мальчик.
На днях звездную маму заметили в Лос-Анджелесе со старшей "дочерью" — последняя выбрала для прогулки розовый купальник.
Наши герои перекусили замороженным йогуртом и мило пообщались, после чего Джексон отправилась на тренировку.
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Звёзды , Видео , Шарлиз Терон
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