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Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Teleprogramma.pro
2 часа назад
Женский форум
23
Пиар-директор актрисы
Анастасии Заворотнюк
Марина Потапова
ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября. Ранее такую информацию распространил один из телеграм-каналов. Утверждалось, что о смерти звезды стало изв