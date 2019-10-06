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Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября. Ранее такую информацию распространил один из телеграм-каналов. Утверждалось, что о смерти звезды стало изв