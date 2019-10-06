Водонаева призналась, что в школе ее гнобили

37-летняя телеведущая Алена Водонаева часто устраивает в блоге сессию вопросов и ответов с подписчиками. Недавно во время общения с поклонниками у нее спросили о школьной жизни. Вероятно, такой вопрос задали из-за прошедшего недавно Дня учителя. Одному из пользователей Сети стало интересно, как экс-участница проекта «Дом-2» училась в школе.

Оказалось, ничего хорошего на этот счет Алена сказать не может. В школе ей было совсем несладко.

«В школе была троечницей. Меня гнобили учителя, гнобили мою красивую стройную маму, ненавидели меня. Я даже была на домашнем обучении по состоянию здоровью. Сложно было психологически», — откровенно высказалась Водонаева.

Про университет ничего плохого блогер, напротив, сказать не может. Она училась в вузе на факультете журналистики в городе Тюмень. Именно тогда Алена раскрыла многие свои таланты.

Напомним, во время общения в Сети люди как правило задают модели вопросы, которые касаются ее личной жизни. Так, отвечая на один из них, Водонаева призналась, что хранит несколько свадебных платьев. Модель дважды была замужем, хотя успела приметь пять праздничных нарядов.