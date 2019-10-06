Колбаса вместо шляпки: как блогер пародирует звезд

Блогер Юрий Истерика — это человек, который дарит людям радость. Если смех и правда продлевает жизнь, то аккаунт Юрия в Instagam — источник бессмертия. Истерика известен тем, что делает пародии на фото и видео со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса. В его копилке косплеи с самыми разными героями (от балерины Анастасии Волочковой до президента США Дональда Трампа — Прим. Ред.).

Юрий рассказал, что первым героем, которого он спародировал, стал исполнитель Дима Билан . И началось все с хобби. Истерика и подумать не мог, что за год его аккаунт станет популярным и раскрученным. И, кстати, почему Истерика?

«Истерика — это псевдоним. Он появился давным давно, еще в студенческие годы, а когда появилась идея делать косплеи, и я оставил его.

Началось все с шутки! Мы с друзьями постоянно собираемся и играем в какие-то игры. Я обратил внимание, что у меня есть тарелка, которая очень похожа на тарелку премии МУЗ-ТВ (увидел ее в руках Димы Билана — Прим. Ред.). Я спародировал, выложил фото в интернет и как-то это успешно зашло.