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Колбаса вместо шляпки: как блогер пародирует звезд 

Teleprogramma.pro 6 октября 2019
Блогер Юрий Истерика — это человек, который дарит людям радость. Если смех и правда продлевает жизнь, то аккаунт Юрия в Instagam — источник бессмертия. Истерика известен тем, что делает пародии на фото и видео со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса. В его копилке косплеи с самыми разными героями (от балерины Анастасии Волочковой до президента США Дональда Трампа — Прим. Ред.).
Юрий рассказал, что первым героем, которого он спародировал, стал исполнитель Дима Билан. И началось все с хобби. Истерика и подумать не мог, что за год его аккаунт станет популярным и раскрученным. И, кстати, почему Истерика?
«Истерика — это псевдоним. Он появился давным давно, еще в студенческие годы, а когда появилась идея делать косплеи, и я оставил его.
Началось все с шутки! Мы с друзьями постоянно собираемся и играем в какие-то игры. Я обратил внимание, что у меня есть тарелка, которая очень похожа на тарелку премии МУЗ-ТВ (увидел ее в руках Димы Билана — Прим. Ред.). Я спародировал, выложил фото в интернет и как-то это успешно зашло.
Истерика рассказал, что с одинаковым удовольствием пародирует иностранных и российских звезд. В его фотогалерее комфортно сосуществуют певицы Леди Гага и Вера Брежнева, актриса Анджелина Джоли и телеведущая Елена Малышева, президент США Дональд Трамп и фотомодель Ирина Шейк
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