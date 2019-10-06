Из-за Заворотнюк звезды перестали лечиться сами

Из-за Заворотнюк звезды перестали заниматься самолечением

Коллеги Анастасии Заворотнюк после страшных новостей об актрисе в срочном порядке пошли по врачам, передает UDF.by. Как оказалось, онкология может развиваться вообще без симптомов.

Наверное все российские селебрити прокомментировали ситуацию с Заворотнюк. Они желают актрисе выздоровления, а сами признаются, что теперь немного пристальнее следят за собственным здоровьем.

Сенсационное заявление сделала актриса Наталья Земцова — она призналась своим поклонникам, что всю жизнь занималась самолечением. Земцова утверждает, что давно не была у врачей, а теперь записалась на полное обследование. Актриса поняла, что она в ответе не только за себя — у нее есть маленький сын.

Пока не известен точный диагноз Анастасии Заворотнюк, но, возможно, в ближайшее время завесу тайны приоткроют. Родственники актрисы не смогут молчать вечно, да и она сама личность медийная, поэтому, если здоровье позволит, Заворотнюк сама выступит перед журналистами.