Перед смертью Фриске сделала неожиданное признание

Опубликованные в книге предсмертные признания знаменитой певицы, подкупают своей искренностью и ею же пугают. Жанна говорила о том, о чём многие открыто сказать бояться.

Слова, мысли и эмоциональные переживания погибшей в 2015 году Фриске опубликовал в книге, написанной им же, друг звезды Геннадий Куркин . Мужчина отметил, Жанна хотела, чтобы её слова после кончины были донесены до большинства и позже прочитаны сыном.

Жанна еще при жизни рассказала Куркину, что первые симптомы тяжелого заболевания начали появляться сразу после родов. Она сильно уставала. Певице приходилось буквально через силу совершать обычные действия: вставать, лежать, ходить.

По признанию Фриске, с каждым выдохом жизнь словно покидала ее тело. До сих пор ничего подобного она не испытывала. Это состояние напугало звезду и вместе с Дмитрием они отправились к врачам. Самые худшие опасения сбылись. Ей поставили смертельный диагноз.

Специалисты сразу пояснили, что в России ей не поможет никто. Жанна решилась на экспериментальное лечение, которое проводили онкологи Нью-Йорка. Уже в Америке Фриске поняла: манипуляции способны принести лишь временное облегчение. О выздоровлении речь не идет.

Онкологи пояснили знаменитости, что в её случае пусковым механизмом стали гормональные изменения, вызванные беременностью. Тогда она впервые призналась честно себе и близким: если бы знала, что беременность спровоцирует подобное заболевание — никогда не рожала бы.

Судя по цитатам, которые приводит писатель, Жанна отмечала: она бы променяла материнство на возможность сидеть у океана и пить вино прямо из бутылки, глядя на уходящее в закат солнце.

В этой же книге Геннадий пояснил, почему Фриске не хотела говорить о своем заболевании. Певица была убеждена — рассказать о нем всем, значит, принять необратимость происходящего. Это было страшно. Она до последнего надеялась на чудо и искренне верила в то, что однажды проснётся и случайным образом окажется абсолютно здоровой.

С приближением смерти артистка переживала двоякие эмоции. Вместе с любовью она испытывала неподдельную зависть к близким. «Кто не умирал, не поймет…. это зависть уходящего к остающемуся».