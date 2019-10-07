Звезды, которые всегда готовы к откровенным фото

Хоть в жару, хоть в стужу: звезды, которые всегда готовы к откровенным фотосессиям

WomanHit.ru расскажет о самых смелых звездах.

Обнаженной фигурой мало кого удивишь, однако Настасья Самбурская с этим не согласна и выкладывает в свой аккаунт откровенные снимки.

Отдыхая в Тайланде, Настасья не теряла времени, устроив целую фотосессию на пляже. На фото Самбурская, которой уже за 30, позирует фотографу в ярко-красном купальнике.

@samburskaya

Фолловеры неоднозначно отреагировали на смелый жест девушки: кто-то восхитился прекрасной фигурой звезды, а другие не упустили шанса оставить едкий комментарий. Многие даже сравнили девушку с другой Анастасией — Волочковой — припомнив тот самый знаменитый шпагат балерины.

Для большей части богатых и знаменитых обнажиться — не проблема, будь то постановочная фотосессия или фото для личных аккаунтов. Однако некоторые слишком увлекаются, давайте же вспомним, кто чаще всего радует поклонников откровенными снимками.

Виктория Лопырева

@lopyrevavika

«Мисс Россия» даже после завершения конкурса продолжает доказывать свой статус суперзвезды и просто красивой девушки в соцсетях. Телеведущая устраивает откровенные фотосессии по всему миру, за чем следят более 3 млн подписчиков в «Инстаграме».

Наталья Ионова

glukozamusic

Певица находится в отличной форме, что часто демонстрирует в своем профиле в соцсетях. Девушка любит откровенные фотосессии настолько, что пошли слухи о разладе в семье звезды, которые так и оказались слухами. По словам самой Натальи, подобные снимки не несут никакого вреда ее отношениям с мужем, более того, он поддерживает супругу во всех начинаниях.

Анастасия Волочкова

@volochkova_art

Откровенные фото Анастасии стали почти что легендарными, по крайней мере в сети. Светская львица в одночасье стала звездой интернета, не без помощи неоднозначных фото, теперь же Волочкова не изменяет себе и время от времени балует подписчиков новой порцией фото в стиле «ню». Причем артистку не пугают погодные условия: мы видели фото Анастасии как на жарких пляжах, так и в снежных сугробах.

Вера Брежнева

@ververa

Уже который год Вера становится самой сексуальной женщиной страны. Певица, которой грех жаловаться на фигуру, радует поклонников довольно часто: ее фото с завидной регулярностью появляются не только в соцсетях, но и на обложках мужских журналов. Брежнева даже поставила рекорд, появляясь на обложке самого известного мужского журнала чаще, чем кто либо. Кроме того, Вера — лицо итальянской компании, которая выпускает купальники и другую пляжную одежду, так что не удивительно, что фото появляются в таком количестве.