Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоть в жару, хоть в стужу: звезды, которые всегда готовы к откровенным фотосессиям 

WomanHit.ru 14 часов назад
Звезды, которые всегда готовы к откровенным фото
Фото: @samburskaya
WomanHit.ru расскажет о самых смелых звездах.
Обнаженной фигурой мало кого удивишь, однако Настасья Самбурская с этим не согласна и выкладывает в свой аккаунт откровенные снимки.
Отдыхая в Тайланде, Настасья не теряла времени, устроив целую фотосессию на пляже. На фото Самбурская, которой уже за 30, позирует фотографу в ярко-красном купальнике.
@samburskaya
Фолловеры неоднозначно отреагировали на смелый жест девушки: кто-то восхитился прекрасной фигурой звезды, а другие не упустили шанса оставить едкий комментарий. Многие даже сравнили девушку с другой Анастасией — Волочковой — припомнив тот самый знаменитый шпагат балерины.
Для большей части богатых и знаменитых обнажиться — не проблема, будь то постановочная фотосессия или фото для личных аккаунтов. Однако некоторые слишком увлекаются, давайте же вспомним, кто чаще всего радует поклонников откровенными снимками.

Виктория Лопырева

@lopyrevavika
«Мисс Россия» даже после завершения конкурса продолжает доказывать свой статус суперзвезды и просто красивой девушки в соцсетях. Телеведущая устраивает откровенные фотосессии по всему миру, за чем следят более 3 млн подписчиков в «Инстаграме».

Наталья Ионова

glukozamusic
Певица находится в отличной форме, что часто демонстрирует в своем профиле в соцсетях. Девушка любит откровенные фотосессии настолько, что пошли слухи о разладе в семье звезды, которые так и оказались слухами. По словам самой Натальи, подобные снимки не несут никакого вреда ее отношениям с мужем, более того, он поддерживает супругу во всех начинаниях.

Анастасия Волочкова

@volochkova_art
Откровенные фото Анастасии стали почти что легендарными, по крайней мере в сети. Светская львица в одночасье стала звездой интернета, не без помощи неоднозначных фото, теперь же Волочкова не изменяет себе и время от времени балует подписчиков новой порцией фото в стиле «ню». Причем артистку не пугают погодные условия: мы видели фото Анастасии как на жарких пляжах, так и в снежных сугробах.

Вера Брежнева

@ververa
Уже который год Вера становится самой сексуальной женщиной страны. Певица, которой грех жаловаться на фигуру, радует поклонников довольно часто: ее фото с завидной регулярностью появляются не только в соцсетях, но и на обложках мужских журналов. Брежнева даже поставила рекорд, появляясь на обложке самого известного мужского журнала чаще, чем кто либо. Кроме того, Вера — лицо итальянской компании, которая выпускает купальники и другую пляжную одежду, так что не удивительно, что фото появляются в таком количестве.
Секрет молодости Екатерины Андреевой
WomanHit.ru: последние новости
Как теряют лица: провалы пластических хирургов Как теряют лица: провалы пластических хирургов Дарья Мороз позировала без нижнего белья Дарья Мороз позировала без нижнего белья Успенская нарушила обещание: пикантные фото, которых не стесняются селебритис Успенская нарушила обещание: пикантные фото, которых не стесняются селебритис
Женский форум
Звёзды , Самые сексуальные , Наталья Ионова , Анастасия Волочкова , Вера Брежнева , Настасья Самбурская , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я думала, что очень толстая»
«Я думала, что очень толстая»
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
Как не переедать в холодное время года
Как не переедать в холодное время года
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
5 способов борьбы с ОРВИ этой осенью
5 способов борьбы с ОРВИ этой осенью
Видео
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
03:29
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
Звёзды
«Я думала, что очень толстая»
01:06
«Я думала, что очень толстая»
Здоровье
Как звезды теряют лица из-за пластики
05:46
Как звезды теряют лица из-за пластики
Звёзды
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
00:55
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
Красота
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
04:33
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
Звёзды
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
00:34
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
Звёзды
Как живут российские двойники мировых звезд
02:53
Как живут российские двойники мировых звезд
Звёзды
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
00:53
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Звёзды
Назван самый вредный хлеб
06:18
Назван самый вредный хлеб
Еда
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
12:29
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть