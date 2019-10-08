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Поклонники обсуждают беременность Лорак 

Клео.Ру + ещё 4 8 часов назад
На свежем видео, снятом во время последнего концерта артистки, она запечатлена с заметно округлившимся животом и поплывшими боками.
Ани Лорак, общаясь с журналистами, предпочитает разговаривать о творчестве, а не о личной жизни. Именно поэтому обо всех изменениях им приходится узнавать от знакомых певицы и делать выводы на основании видео, снятых очевидцами.
Именно так стало известно об изменах бывшего супруга Лорак, точно также поклонники узнали о ее романе с саунд продюсером «Black Star». Новый ролик убедительно доказывает — Лорак беременна.
Видео было снято зрителями во время последнего концерта знаменитости. В ролике звезда запечатлена в полупрозрачном платье, под которым отчётливо видно — у артистки заметно увеличился живот, и поплыли бока.
Поклонники резонно заметили, что на догадки диванных детективов это уже не похоже. Лорак всегда была стройной и подтянутой. Ни разу после рождения Софии она не была замечена с такими явными изменениями в фигуре. Журналисты предполагают, что отцом является Егор Глеб.
Клео.ру
Зная об убеждениях певицы, СМИ предполагают, она будет скрывать этот факт настолько долго, насколько это будет возможно. Подтверждением версии являются резко изменившиеся концертные костюмы знаменитости. Привычные облегающие платья и комбинезоны артистка заменила платьями на запах, накидками и плащами, которые максимально скрывают область живота.
Этот же прием Ани использует на своих свежих фото в Инстаграм. Украинская красотка предстает на них одетой в халат или плащ, также завязанные на талии.
Новость стала большой неожиданностью для всех фанатов. Некоторые уже принялись поздравлять Ани с данным фактом в Инстаграм. Сама певица ещё никак не комментировала информацию.
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