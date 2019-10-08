Модный провал: располневшая Кристина Агилера удивила поклонников неудачным выходом в свет

Кристина Агилера неприятно поразила фанатов габаритами, неудачно подчеркнутыми одеждой.

38-летняя Кристина Агилера появилась на мероприятии общественной организации The Shade Tree’s Mask в Лас-Вегасе в виде, вызвавшем недоумение поклонников. Певица, славящаяся своим широким диапазоном голоса, оказалась не так успешна в подборке стильных нарядов для выхода в свет.

В этот раз Агилера остановила свой выбор на небесно-голубом пиджаке-оверсайз, подхваченным на талии черным ремешком. Пиджаком вся одежда и ограничилась: надет он был на голое тело.

Из обуви певица предпочла высокие, длиной практически до бедра, бежевые замшевые ботфорты с острым носом. Цвет сапог в тон кожи сделал акцент на неестественном загаре певицы, что следом привлекло внимание к желтовато-обесцвеченным волосам поп-дивы.

Киноафиша

Пиджак на несколько размеров больше необходимого, призванный в идеале подчеркнуть хрупкие формы под ним, в случае Агилеры сыграл ей не на руку: широкие плечи лишь увеличили ощущение увеличившихся габаритов певицы. Как отметили поклонники, Агилера в этом наряде выглядит располневшей.

Однако неудачный образ никак не умалил достоинств пусть и располневшей, но делающей благое дело селебрити, которая поддерживает борьбу с домашним насилием. На этом мероприятии Кристине Агилере вручили первую награду за приверженность организации Shade Tree, которая предоставляет убежище женщинам и детям, подвергшимся жестокому обращению.