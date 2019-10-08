Мне нравится мое тело: Равшана Куркова рассказала, что помогает ей оставаться в отличной форме

Равшана Куркова долго была в числе тех женщин, которые могут есть что угодно и не набирать лишний вес. Однако с возрастом, как призналась актриса, ее тело изменилось и ей пришлось поработать над собой и приобрести новые привычки, чтобы не потерять стройную фигуру и вернуть тонус коже.

Актриса театра и кино Равшана Куркова легко могла бы сделать карьеру и на подиуме, ведь она обладает поистине модельными параметрами. При росте 180 сантиметров артистка может похвастаться настолько стройной фигурой, что она постоянно становится предметом для обсуждений и восхищения. Равшана признается, что в юности она не прилагала никаких усилий к тому, чтобы так хорошо выглядеть.

Вплоть до 35 лет она могла позволить себе питаться чем угодно и игнорировать физические нагрузки, при этом не поправляясь ни на грамм. Однако с возрастом неправильный образ жизни дал о себе знать, и хотя Куркова никогда сильно не набирала вес, в ее теле произошли изменения, которые заставили ее поменять свой подход к фигуре.

«Я все так же выглядела худой в одежде, но при отсутствии тонуса и слабых мышцах картина складывалась так себе. И дело не в том, что происходит с самооценкой, когда ты неожиданно переходишь на другой размер одежды, а в самочувствии и физических возможностях — нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме. Я пересмотрела рацион питания и подружилась со спортом — тренируюсь минимум 4 раза в неделю. Остановилась на функционале с тренером плюс занятия йогой и стретчингом. Когда нет возможности доехать до зала, можно сделать ряд несложных упражнений дома. Да, чуда сразу не произошло. Но спустя полгода процесс пошёл и я начала становится лучшей версией себя. Сейчас я сильнее, гибче, выносливее, чем 15 лет назад, мне нравится, как чувствует себя и выглядит мое тело».

Равшана призналась, что верит в людей, которые в возрасте после 35 лет могут иметь идеальное тело, не прикладывая к этому никаких усилий — ей самой такие счастливчики никогда не встречались. Впрочем, в каком-то смысле это наверняка к лучшему, ведь именно внешний вид заставил ее пересмотреть отношение к спорту и питанию и перейти на более здоровый образ жизни.

Однако найти время на тренировку бывает сложно, и порой Курковой приходится пропускать мероприятия или отказывать себе в бессмысленном отдыхе в соцсетях в выходной, чтобы отправиться в спортзал и уделить час внешности, но о своем выборе она нисколько не жалеет.