Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бочкарева впервые вышла на связь 

Рамблер 3 часа назад
После скандала с наркотиками актриса на некоторое время пропала с радаров и никак не комментировала происходящее вокруг нее.
О ее загадочном исчезновении сообщили внимательные и неравнодушные соседи. До этого в СМИ появилась информация, что у звезды сериала "Счастливы вместе" парализовало половину лица. За Наталью Бочкареву ответил ее друг — Андрей Ковалев. Он уверял, что актриса сидит дома и не хочет никуда выходить.
Журналистам РБК наконец удалось с ней связаться и выяснить, как она себя чувствует. По словам Бочкаревой, с ней все нормально и чувствует она себя хорошо, а на вопрос о том, что она собирается делать дальше, актриса ответила — "вы скоро все узнаете".
Напомним, что актрису задержали сотрудники полиции, при себе у нее обнаружили пакетик с кокаином. Против нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Сама актриса уверяет, что на попавшем в Сеть видео не она, и все отрицает.
Женский форум5
Звёзды , Видео , Андрей Ковалев , Наталья Бочкарева , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сплошной обман: звезды на обложках и в жизни
Сплошной обман: звезды на обложках и в жизни1
Почему быть подкаблучником нормально
Почему быть подкаблучником нормально
Назвали победительницу «Миссис Европа — 2019»
Назвали победительницу «Миссис Европа — 2019»7
«Я думала, что очень толстая»
«Я думала, что очень толстая»
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью1
Видео
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
03:29
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
Звёзды
«Я думала, что очень толстая»
01:06
«Я думала, что очень толстая»
Здоровье
Как звезды теряют лица из-за пластики
05:46
Как звезды теряют лица из-за пластики
Звёзды
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
00:55
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
Красота
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
04:33
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
Звёзды
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
00:34
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
Звёзды
Как живут российские двойники мировых звезд
02:53
Как живут российские двойники мировых звезд
Звёзды
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
00:53
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Звёзды
Назван самый вредный хлеб
06:18
Назван самый вредный хлеб
Еда
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
12:29
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение