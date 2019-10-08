Бочкарева впервые вышла на связь

После скандала с наркотиками актриса на некоторое время пропала с радаров и никак не комментировала происходящее вокруг нее.

О ее загадочном исчезновении сообщили внимательные и неравнодушные соседи. До этого в СМИ появилась информация, что у звезды сериала "Счастливы вместе" парализовало половину лица. За Наталью Бочкареву ответил ее друг — Андрей Ковалев . Он уверял, что актриса сидит дома и не хочет никуда выходить.

Журналистам РБК наконец удалось с ней связаться и выяснить, как она себя чувствует. По словам Бочкаревой, с ней все нормально и чувствует она себя хорошо, а на вопрос о том, что она собирается делать дальше, актриса ответила — "вы скоро все узнаете".

Напомним, что актрису задержали сотрудники полиции, при себе у нее обнаружили пакетик с кокаином. Против нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Сама актриса уверяет, что на попавшем в Сеть видео не она, и все отрицает.