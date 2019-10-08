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Пресняков объяснил, зачем нужен продюсер 

Рамблер 2 часа назад
Артист поделился секретом профессионального успеха. Владимир Пресняков-младший стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". По мнению музыканта, любому артисту необходим продюсер. При этом отметил, что сам уже более двадцати лет работает с Аленой Михайловой.
Владимир Пресняков уверен, что музыкант рано или поздно начнет путаться в собственных песнях и стоять на одном месте. Автору может показаться, что он создал новую композицию, а она может оказаться повторением старого. Так музыкант начинает "воровать сам у себя", по мнению Преснякова. Продюсер помогает избежать подобных ситуаций и двигаться дальше.
Звёзды , Видео , Алена Михайлова , Владимир Пресняков , Русское Радио
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