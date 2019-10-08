Артист поделился секретом профессионального успеха. Владимир Пресняков-младший стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". По мнению музыканта, любому артисту необходим продюсер. При этом отметил, что сам уже более двадцати лет работает с Аленой Михайловой.
Владимир Пресняков уверен, что музыкант рано или поздно начнет путаться в собственных песнях и стоять на одном месте. Автору может показаться, что он создал новую композицию, а она может оказаться повторением старого. Так музыкант начинает "воровать сам у себя", по мнению Преснякова. Продюсер помогает избежать подобных ситуаций и двигаться дальше.