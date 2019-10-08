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Миро высказалась о выписке Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Популярный блогер Лена Миро, известная своими скандальными высказываниями, решила прокомментировать последние новости и свежие слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Блогер подчеркнула, что надеется на скорейшее выздоровление актрисы, однако усомнилась в том, что она действительно больна.
"Все, что вы прочтете ниже — не только факты, а моя их интерпретация. И если я вдруг ошибаюсь — все имеют право на сомнения, я вас об этом предупредила", — написала Миро.
По ее мнению, вся ситуация слишком похожа на "отравление" Бари Алибасова. Ранее сообщалось, что у Заворотнюк началась полиорганная недостаточность. В интерпретации Миро, отказавшие органы не могут восстановить свою работу, и человек через пару дней умирает.
"Серьезно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было еще в истории медицины" — задается вопросом Миро.
Однако Анастасия Заворотнюк вышла из комы, а затем ее выписали из больницы. Миро заметила, что новая мнформация появляется каждый раз, когда шум вокруг имени Заворотнюк стихает.
Миро ничего не утверждает, но спрашивает у своих же читателей:
Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени? Что думаете? Попахивает разводом?
Напомним, что Заворотнюк покинула стены медцентра, в котором находилась в последнее время, однако все еще остается в тяжелом состоянии. Как передал телеграм-канал Mash, сейчас Завортнюк дома, но в дальнейшем продолжит лечение в другой клинике.
Женский форум15
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Лена Миро , Бари Алибасов
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