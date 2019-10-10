9 выходок сумасбродной Меган Маркл

Меган Маркл забыла о приличиях: 9 выходок сумасбродной герцогини

Королевская семья веками следовала правилам дворцового этикета, но в каждом поколении обязательно появлялся какой-нибудь бунтарь, который шел наперекор традициям. Например, легендарная принцесса Диана. Супруга младшего сына Леди Ди принца Гарри явно перегибает палку с нарушением правил — и вряд ли достигнет популярности своей свекрови. Чета герцогов Сассекских то и дело оказывается под гнетом общественного порицания. Из последних «подвигов» — перелет из Лондона в Ниццу на частном самолете Элтона Джона

9 случаев, когда Меган Маркл повела себя не лучшим образом в глазах общественности. Чем успела отметиться бывшая американская актриса?

1. Няня для малыша Арчи

У Меган никак не ладится с персоналом — то от нее увольняются личные помощники, положенные ей по штату, то с нянями для своего первенца герцогиня не может найти общего языка. Сейчас молодая мама наняла третью по счету няню. Многие отметили, что помощница Меган — темнокожая, а это происходит впервые в истории Букингемского дворца.

2. Объятия с посторонними

По протоколу члены монаршей фамилии не могут слишком свободно держать себя на публике — в частности, им нельзя обниматься с другими людьми из публики. Это правило неоднократно нарушалось Дианой — и Меган Маркл активно продолжает традицию: не так давно она даже сфотографировалась с девочкой из толпы, что делать строжайше запрещено.

3. Плохое влияние на мужа, герцога Сассекского

С подачи своей строптивой супруги герцог Сассекский тоже перестал следовать правилу не обниматься с посторонними людьми: например, во время встречи с с ученицами женского колледжа Nalikule College of Education в Лилонегве (Ангола) буквально на днях он был одет в стиле casual и с явным удовольствием позировал в очень свободных позах вместе со счастливыми студентками.

4. Раздача автографов

Свою подпись члены королевской семьи могут ставить только и исключительно под официальными документами. Но Меган, видимо, забыла, что она перестала быть актрисой, — поэтому спокойно оставила автограф одной своей поклоннице, что вызвало приступ гнева у королевы Елизаветы.

5. Чета герцогов уже получила прозвище «Родители-кукушки»

Меган Маркл творит немыслимое — не так давно ее полугодовалый сын Арчи остался с няней на целых два дня, пока мама летала в США на выступление в теннисном чемпионате своей подруги. Если подумать, не такой уж страшный проступок — но поклонники британской монархии окрестили родителей малыша «кукушками» за то, что они смеют находить время на себя и друг на друга.

6. Посещение паба вместе с младенцем

Но и в те дни, когда родители берут маленького Арчи с собой, общественность все равно шокирована. Так, например, очень негативную реакцию достопочтенной публики вызвало посещение семейством паба Rose & Crown, который находится в нескольких шагах от коттеджа Frogmore, где проживают Гарри, Меган и Арчи. Папа Гарри даже позволил себе пропустить пинту пива, пока мама Меган пила чистую воду из бокала.

7. Конфликт с родным отцом

Порядочные девушки должны, видимо, молчать о проблемах в семье, когда они есть (можно подумать, у кого-то их не бывает). Конфликт Меган с отцом привел к тому, что она отправилась одна к алтарю против всех традиций, а теперь запретила ему приближаться к сыну Арчи. Папа Томас Маркл в ответ публично обвинил чету Сассекских в лицемерии.

8. Несоблюдение дресс-кода

Королева Елизавета II уже запретила супруге внука являться к ней на глаза в джинсах, поскольку терпеть их не может. Но и без этой «бунтарской» одежды Меган часто нарушает правила дресс-кода монархов. То она позирует фотографам с открытыми плечами, то демонстративно ходит с голыми ногами без колготок — а то и гуляет босиком по пляжу.

9. Работа в декрете

Едва успев родить, Меган не только появилась в белом платье, не скрывавшем ее изменившейся фигуры, — она еще и поработала приглашенным редактором для британского глянца. Считается, что супруга принца не должна утруждать себя чем бы то ни было, что выходит за рамки протокольных мероприятий, — но Меган сделала все по-своему.

Какой из поступков Меган Маркл кажется вам самым странным? В чем вы поддерживаете герцогиню и сочувствуете ей?