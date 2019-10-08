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5 самых громких пьяных скандалов знаменитостей 

SM News 1 час назад
Алкоголь снимает любые моральные устои, и у многих есть нелицеприятная история о пьяном поведении. Если простым обывателям не приходится долго сожалеть о подобных инцидентах, то звездам часто припоминают их пьяные выходки.

Ирина Дубцова

В прошлом году разразился скандал на концерте в Гомеле, когда Ирина Дубцова вышла на сцену в нетрезвом виде. Поклонники и слушатели сразу же поняли, что она пьяна, так как вместо прекрасного пения услышали лишь пьяные выкрики и далекое от идеала исполнение. Зрители не стали терпеть подобного отношения и заставили певицу прекратить концерт. Менеджер заверил присутствующих, что им вернут деньги за билеты и объяснил неадекватное поведение певицы аллергией на березу. Хотя присутствующие не поверили такой нелепой попытке оправдаться.

Лолита Милявская

Лолита никогда не стеснялась своего тела и с готовностью демонстрировала прекрасные вокальные данные всем окружающим. В 2014 году все СМИ гремели о концерте, который устроила певица возле входа в метро. Лолита была в нетрезвом состоянии и танцевала в очень коротком платье, привлекая внимание всех окружающих. Пришлось даже вызывать полицию, чтобы прекратить это выступление, а сама звезда не дала никаких комментариев по поводу импровизированного концерта.

Михаил Ефремов

Талантливый актер безуспешно борется с алкогольной зависимостью на протяжении последних десяти лет и не всегда одерживает победу. Однажды он опоздал на собственный спектакль на целый час, а когда вышел на сцену даже не смог вспомнить текст, так как был сильно пьян. Присутствующие в зале зрители были возмущены поведением актера, но вместо оправданий он начала выкрикивать оскорбления в адрес поклонников, так что зал быстро опустел.

Анастасия Волочкова

Волочкова часто радует СМИ скандальными фотосессиями и заявлениями, но ее появление в эфире в нетрезвом состоянии стало вершиной непрофессионального поведения. В 2015 году бывшая балерина принимала участие в съемках программы на НТВ, где показала себя с самой худшей стороны. Она была явно подшофе, так как говорила невнятно, материлась и рассказала несколько интимных историй, которыми никто не будет делиться в трезвом состоянии.

Ольга Бузова

Певица славится своим эпатажным поведением, и каждая новость о ней разлетается со скоростью света. Недавно в сети гуляло видео, где нетрезвая Ольга разгуливает по борту самолета и предлагает пассажирам выпить вместе с ней. Бузова не проявляла агрессии и вела себя довольно мило, но никто из присутствующих не согласился стать ее собутыльником.
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Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Лолита Милявская , Анастасия Волочкова , Ирина Дубцова , Ольга Бузова , НТВ
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