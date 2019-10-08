Скандально известные дети знаменитостей

Многие звезды шоу-бизнеса не прочь увеличить свою популярность и узнаваемость за счет скандалов. Но в громких скандалах порой бывают замешаны не сами звезды, а их дети, которые постоянно попадают во всевозможные истории. Познакомимся поближе с самыми скандальными детьми звездных родителей.

Николай, сын Яны Рудковской

Николай Батурин в конце ноября 2017 года отправился с приятелями в бар, имея при себе крупную сумму денег (155 тысяч рублей). В баре молодые люди шумно отдыхали, причем Николай при любом удобном случае демонстрировал толстую пачку банкнот. Но во время веселья он вдруг почувствовал себя плохо, а сразу после этого у него пропали все деньги.

Яна Рудковская подала заявление в правоохранительные органы по факту кражи, указав, что крупная сумма денег предназначалась для продюсера на запись новой песни (150 тысяч рублей), а остальные деньги — на карманные расходы сына. Правда, Яна обратилась в правоохранительные органы лишь в начале декабря, думая, что ситуация разрешится сама собой. Но воры, видимо посчитали, что украденная сумма не является принципиальной для известного продюсера, поэтому деньги так и не вернули. Хотя некоторые предположили, что никакой кражи и вовсе не было, а якобы украденные деньги молодые люди просто потратили на выпивку и веселье.

Филипп, сын Олега Газманова

Пару лет назад сын звезды эстрады был замечен в скандале с публикацией полуобнаженных фото. Но тогда звездный папа вступился за свое чадо, написав под эффектным фото сына в Instagram одобрительный комментарий. В январе 2018 года молодой человек вновь попадал в переделку: он поехал за покупками в один из гипермаркетов Москвы, но вместо обновок парень лишился кошелька с солидной суммой денег и документов. После он обратился в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Но из-за того, что пропажа была обнаружена только на следующее утро, вероятность вернуть украденное ничтожно мала.