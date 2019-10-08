Звезды, которые связаны с криминальным миром

Звезды шоу-бизнеса имеют очень обширный круг знакомств: спортсмены, политики, бизнесмены. В этот перечень можно добавить еще и лидеров криминального мира, в таких связях были замечены звезды из нашего списка.

Иосиф Кобзон

Вряд ли кто-то мог сказать, что звезда советской, а потом и российской эстрады контактирует с криминальным миром, но это так. Подтверждением стал отказ певцу в 1995 году в выдаче американской визы из-за связей с русской мафией. Сам артист отрицал эти обвинения, тем не менее его неоднократно видели вместе с влиятельными и очень опасными людьми.

Фрэнк Синатра

Голливудская звезда имел самые обширные связи, в том числе и в уголовном мире. Подтверждением этого стали личные полеты в 1947 году на Кубу к братьям Фишетти. В их отношении к криминалу сомневаться не приходится, так как братья являлись родственниками гангстера Аль Капоне. Правда, певец мог летать на Кубу не по своей воле, а по заданию правительства, так как после кончины артиста стали известны его активные связи с американской разведкой.

Григорий Лепс

Криминальные связи звезды отечественной эстрады тянутся еще с того момента, когда он дебютировал со своим репертуаром в Сочи. Благодаря выступлениям в самых дорогих ресторанах города-курорта артист смог познакомиться с криминальным авторитетом Сергеем Чхетиани. Но после переезда в Москву криминальные связи певца еще больше укрепились, так как он познакомился с вором в законе Вячеславом Иваньковым , известного в преступном мире по кличке «Япончик».

Тупак Шакур

Этот рэпер родился и вырос в криминальной среде, поэтому его бандитским связям удивляться не приходится. Во многом криминальные наклонности передались на генном уровне, так как его мать была активным членом банды «Черные пантеры». Именно она была организатором и исполнителем поджогов 4 полицейских участков в Лос-Анджелесе. Во время беременности она попала в заключение на полгода и была освобождена всего за месяц до появления на свет будущего рэпера. Криминальная биография Тупака Шакура нисколько не уступает истории жизни его матери: певец был активным участником ожесточенной войны между бандитскими группировками западного и восточного побережья Калифорнии.