Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошной жизнью и нарвалась на критику

Самая молодая в мире миллиардерша, предпринимательница Кайли Дженнер похвасталась люксовым автомобилем и была пристыжена в соцсетях. Об этом сообщает портал The Blast.

22-летняя Дженнер выложила в Instagram видео, на котором продемонстрировала новый Bugatti Chiron. Стоимость такого суперкара составляет три миллиона долларов (около 200 миллионов рублей).

Подписчики знаменитости негативно восприняли публикацию. Некоторые из них отметили, что на эту сумму Дженнер могла десятилетиями кормить целую деревню нуждающихся.

«Чем люди оправдывают покупку большего количества машин, чем им нужно? Я понимаю, что это ваши честно заработанные средства, но почему вы не тратите их на добрые дела? Этого мне не понять. На эти деньги можно было кормить целую деревню как минимум год», — возмутилась одна их них.

«Еще одна новая тачка! Тем временем другие люди кое-как сводят концы с концами. Я за нее рад, но, черт возьми, надо знать меру», — поддержал другой пользователь.

«Лучше потрать деньги на помощь бедным… Ты ведь столько всего можешь для них сделать», — попросил третий.

Позднее Кайли Дженнер удалила публикацию.