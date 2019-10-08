Папарацци застали Ким Кардашьян ночью у Макдональдса

Ким Кардашьян — человек, который, кажется, может делать миллион дел одновременно, и все у нее будет получаться. В свои 38 лет она безумно популярна, снимается в телешоу, посещает множество светских тусовок, помогает своему мужу с его карьерой, и даже запустила собственный бренд косметики! Все это Ким прекрасно совмещает с воспитанием четырех детей. Кажется, времени на себя оставаться не должно вовсе. Но Кардашьян справляется и тут.

Не так давно звезда отдыхала в Мексике, и там папарацци сделали фото, на которых видно целлюлит Ким. Тогда она решила взяться за себя: регулярно ходит в спорт зал, правильно питается, запустила линейку утягивающего белья. Все это вдохновляет ее подписчиков браться за себя и становиться лучше!