Звезды, которые занимаются благотворительностью

Добро спасет мир: «ангелы-хранители» среди популярных лиц

Ургант и Дапкунайте открывают детский хоспис, Дакота помогает мамам-одиночкам — чем еще отличились неравнодушные знаменитости.

Сегодня в Москве отмечают важное событие — торжественное открытие хосписа «Дом с маяком», строительства которого ждали долги× 6 лет. На строительство этого здания собирали всем миром — люди жертвовали столько, сколько могли, делая вклад в доброе дело. Среди отечественных селебритис нашлось немало неравнодушных людей, которые часто помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

На мероприятии собрался весь свет — Иван Ургант, Чулпан Хаматова , Ингеборга Дапкунайте, Александр Семин и другие публичные лица. Хорошо, что этими людьми список не ограничивается — в нашей стране много добрых душевных людей.

Константин Хабенский

Трудная жизненная ситуация подтолкнула актера к важной для общества деятельности. «Фонд Хабенского», помогающий детям с заболеваниями мозга, начал свою работу с апреля 2008 года — в этот момент у жены Константина уже диагностировали опухоль мозга. В декабре 2008 Анастасия умерла в больнице в США, на руках у Константина остался годовалый ребенок.

Душевную боль смогла приглушить помощь нуждающимся — сейчас фонд Хабенского собирает сотни миллионов рублей в год, которые направляются на лечение детей и повышение квалификации докторов.

Дакота

Певица часто помогает нуждающимся, не рассказывая об этом в социальных сетях. В редкие моменты Рите хочется поделиться благодарностью поклонников ей. Так недавно певица исполнила мечту в благотворительном марафоне Ханны: оплатила покупку доильного аппарата, который дочь просила для болеющей мамы-доярки.

В другой раз Рита организовала благотворительный конкурс — за подписку на аккаунт спонсоры, получившие фолловеров, перевели крупные суммы денег на благотворительность. На этом добрые дела не оканчиваются — певица с удовольствием передает одежду и обувь бедным семьям и спонсирует матерей-одиночек.