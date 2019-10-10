Беременная Эшли Грэм оголилась, чтобы показать растяжки и складки жира

Плюс-сайз модель Эшли Грэм показала подписчикам несовершенства своей фигуры. 31-летняя американка находится на последних сроках беременности и считает это время одним из лучших в своей жизни. Чтобы поделиться прелестью своего тела в этот период, модель опубликовала видео, на котором предстала абсолютно голой, с растяжками и складками жира. Грудь и интимные зоны Грэм прикрыла, изъяны же тела знаменитость предпочла не скрывать.

Сама Грэм призналась, что с каждым днем увеличивается в размерах, но всей душой старается принимать эти изменения.

«Для меня это большое путешествие, и я благодарна обществу за большую поддержку», — высказалась она.

Не все из фолловеров модели нашли фигуру Эшли привлекательной. Некоторые заявили, что жир и растяжки необходимо прятать. Другие согласились с первыми и заявили, что не видят в дефектах внешности ничего красивого. Третьи же заявили, что тело будущей матери — самое красивое, что они видели когда-либо.