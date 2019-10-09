Седокова подтвердила роман с женатым мужчиной

Анна Седокова успела побывать замужем трижды, но личное счастье певицы все никак не хочет складываться. Звезда руки не опускает и не теряет надежду найти ту самую вторую половинку.

Еще летом в Интернете появились новости, что певица встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма , который играет за «Химки». Пару удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.

Анна хранила молчание, а недавно решила рассекретить личную жизнь. В stories она опубликовала совместное с Тимма фото. Певица и баскетболист держатся за руки и идут в одном направлении. На снимке жизнеутверждающая надпись: «ведь мы до самого конца по одному пути…».

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Кстати, по мнению ряда поклонников, счастье Анны строится на чужом горе. Оказалось, что Тимма женат на девушке по имени Санна, супруги вместе воспитывают сына Кристиана. Жена давно в курсе измен мужа, но старалась закрывать на них глаза ради ребенка. Видимо, история с Седоковой — это не просто мимолетная интрижка, здесь все серьезно.

«Заботиться для него обозначает блокировать кредитные карты матери его сына, говорить, что нужно выметаться из квартиры с ребенком и жить на улице»,

— написала в отчаянии Санна.

Видимо, это конец семейной жизни баскетболиста и совсем скоро мужчина будет официально свободен.

Анна не стала терпеть нападок на любимого и в его защиту написала, что Янис добрый и порядочный, он настоящая гордость страны и ее — Анны — тоже.

Многие пытаются указ