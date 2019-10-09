Западные звезды, которые не любят Россию

Западные звезды, которые недолюбливают Россию

В последнее время уже мало кого удивляет, когда очередная мировая знаменитость получает российское гражданство или открыто признается в любви к нашей стране. Ярким примером являются Жерар Депардье Стивен Сигал . Однако встречаются и такие звезды, которые не питают теплых чувств к нашей родине.

Дженнифер Лоуренс

Джен примерила на себя роль русской шпионки в фильме «Красный воробей». Но в интервью Лоуренс призналась, что из-за политических неурядиц очень не любит Россию. Несмотря на фильм, русским настроением актриса не прониклась. На одной из презентаций актриса даже отказалась общаться с российскими журналистами.

Морган Фримен

Во время выборов президента США повсюду ходили слухи, что к их результатам приложило руку российское правительство . Был даже создан целый комитет для расследования этого дела. Морган Фриман не только входил в его состав, но и снял видеообращение ко всем гражданам Америки. Он сказал, что скоро будет война, и на США напал враг. Под врагом он подразумевал Россию.

Шер

Политика певицу не касается, а вот гомофобные настроения в России ее очень огорчают. Когда в 2013 году Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков, это возмутило Шер. Власти запретили певице въезд в Россию, на что Шер ответила, что особо к нам и не спешила.

Иэн Маккелен

Иэн разделяет позицию Шер. Актер сказал, что не появится в России до тех пор, пока здесь не начнут уважать людей с нетрадиционной ориентацией. Сам актер не скрывает своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.