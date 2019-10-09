5 самых желанных и богатых холостяков Голливуда

Не все харизматичные и успешные мужчины нашли свою вторую половинку. Представляем вашему вниманию завидных холостяков Голливуда, которые все еще ждут свое счастье.

Крис Эванс

Эванс снимается в фильмах исключительно в ролях супергероев. Все его персонажи мужественные, обаятельные и отважные. Не влюбиться в Криса просто невозможно. У актера есть любимые собаки, о которых он заботится. Не это ли первый шаг к законному браку и счастью на всю жизнь?

SM News

Джерард Батлер

Низкий голос и шотландский акцент актера сводят с ума женщин. Джерад уже в возрасте, но выглядит он невероятно привлекательно. Поклонницы закрывают глаза на то, что мужчина часто уходит в загулы. Имена его подружек уже невозможно запомнить. Джерад очень добродушный и доброжелательный. Возможно, вскоре ему удастся найти ту самую, которую он поведет под венец.