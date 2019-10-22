Самые известные звездные матери-одиночки

Некоторые знаменитости счастливы со своими вторыми половинками, но есть и такие, которым приходится воспитывать детей в одиночестве.

Юлия Волкова

Певица известна благодаря участию в дуэте «Тату» в 2000-х годах. Скандальная группа мгновенно стала популярной среди людей. Вскоре девушки опровергли свою нестандартную сексуальную ориентацию, поэтому их карьера пошла на спад. В 2004 году Юлия родила дочь от своего телохранителя. Отношения у молодых людей не сложились, поэтому звезда снова пошла под венец с Парвизом Ясиновым. Когда у пары родился ребенок, Юлия подала на развод. Сейчас она счастлива, воспитывая двоих детей одна.

Лера Кудрявцева

Популярная телеведущая тоже столкнулась с проблемами в личной жизни. Она родила сына от Сергея Ленюка в 1990 году. Прошло два года, и влюбленные решили развестись. Малыша телеведущая воспитывала в гордом одиночестве. Совместное фото мамы и сына в социальной сети было опубликовано только в прошлом году.

Дана Борисова

Дана пополнила ряды матерей-одиночек после брака с Максимом Аксеновым . Разрыв она переносила очень тяжело, поскольку не могла понять, как воспитывать ребенка без отца. Телеведущая погрузилась в глубочайшую депрессию, стараясь спастись от нее с помощью наркотиков. Дана нашла в себе силы через несколько лет, начав бороться с проблемой. Сейчас ей удается не только развивать свою карьеру, но и уделять достаточно внимания дочери.

Маша Малиновская

Звезда всегда славилась своими многочисленными романами. В 2011 году она забеременела от бизнесмена, имя которого неизвестно. Он посоветовал Малиновской решиться на аборт, однако та наотрез отказалась от этой идеи. В результате пара рассталась, поэтому Маша осталась одна со своим растущим животиком. Она признается, что ни разу не пожалела о своем решении, ведь сейчас у нее есть сын, который дарит ей положительные эмоции.