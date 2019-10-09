Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х

Жизнь под откос: звезды 90-х, не удержавшиеся на плаву

Многие знаменитости скрывают за улыбками свои страдания. Так и некоторые звезды девяностых ушли из мира шоу-бизнеса вследствие личного краха.

Марина Хлебникова

Популярная артистка старалась сохранять жизнерадостность во всех ситуациях, несмотря на то, что у нее было немало сложностей в личной жизни. Ее первым мужем стал Бари Алибасов , который оказался не таким, как она думала. Второе замужество Хлебниковой тоже не было успешным. Отец Доминики, дочери Марины, покинул семью. Певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, поэтому ей пришлось прервать карьеру.

Андрей Губин

На успех Андрея значительно повлиял Виктор Губин, его отец. Андрей во всем на него полагался, поскольку тот стал его продюсером. Виктор Губин внезапно сильно заболел, что негативно отразилось на карьере сына. Андрей настолько сильно переживал за отца, что столкнулся с неврозами и депрессией. Он буквально «поселился» в больнице, принимая успокоительные препараты. На данный момент карьеру продолжить Андрей не может, поскольку он очень изменился, причем не в лучшую сторону.

SM News

Александр Айвазов

Певец всегда радовал женщин романтическими композициями. Все думали, что в его жизни царит полная гармония, но это оказалось ошибкой. После развода со своей супругой Александр начал злоупотреблять спиртными напитками, поэтому его карьера остановилась. Сейчас артист вернул жену и справился с пагубной привычкой, но продолжить карьеру в шоу-бизнесе ему не удалось.

Шура

Эпатажный певец покинул сцену не по своему желанию, а из-за страшной болезни. У него нашли рак, с которым он боролся семь лет, в итоге победив заболевание. После этого певец решил восстановить психическое здоровье с помощью наркотических препаратов, что и поставило крест на его дальнейшей карьере.