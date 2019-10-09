Натали Имбрулья впервые стала мамой

Певица выложила первое фото младенца.
Звезда нулевых Натали Имбрулья родила первенца. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму», где 44-летняя исполнительница опубликовала первое фото малыша.
«Добро пожаловать в этот мир… Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она пост, отметив его хэштегом «#моймальчик».
В кадре счастливая мама держит в своей руке ручку маленького наследника.
Еще в 2015 году артистка признавалась журналистам, что мечтает встретить человека, от которого сможет родить ребенка. Со своим мужем, экс-участником группы Silverchair, австралийцем Дэниелом Джонсом, она рассталась в 2008 году. С 2017 по 2018-й она строила отношения с фотографом Мэттом Филдом. После этого расставания знаменитость решилась на процедуру ЭКО — личность донора спермы Натали предпочитает держать в секрете.