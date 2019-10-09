Сколько тратят на внешность российские блогерши

Сколько инвестировали во внешность самые популярные блогеры России

Эти девушки регулярно вкладываются в свою красоту.

Анастасия Ивлеева

Девушка известна не только свои блогом в Инстаграме, но и участием в телевизионном проекте «Орел и Решка». Анастасия не раз выкладывала на своих страничках фотографии с целью доказать, что не прибегала к услугам пластического хирурга.

И все-таки по снимкам разной степени давности можно заметить изменения в форме губ и лица девушки, а также видна работа над сверкающими зубами и красивыми ресницами.

Блогер потратила, по приблизительным по