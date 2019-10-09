В Сети обсуждают роман Ходченковой и Слепакова

На церемонии вручения премии «GQ Человек года» столичный бомонд обратил внимание на то, что бывший КВН-щик, а ныне один из самых востребованных сценаристов и продюсеров Семен Слепаков весь вечер не отходил от актрисы Светланы Ходченковой, и они охотно позировали фотографам. Все тут же заподозрили, что у пары роман.
Поводов для сплетен добавило то, что на днях Ходченкову и Слепакова якобы видели целующимися в Эрмитаже. При этом, Светлана и Семен твердо отказываются говорить на личные темы.
К слову, Семен Слепаков не афиширует личную жизнь. Да и его супруга Карина, юрист по образованию, предпочитала всег