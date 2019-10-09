Вторые леди: скандальные любовницы президентов

Роковые соблазнительницы глав государств могут в одночасье разрушить карьеру любимого или же сделать его счастливым

Имена этих девушек на слуху у каждого, ведь они совсем недолго пребывали в тени и занимали вторые места. Многим из этих красоток удавалось одновременно разрушить и семью, и карьеру своих влиятельных возлюбленных. Кто же эти роковые леди в жизни глав государств?

Франсуа Олланд и Жюли Гайе

О романе этой пары СМИ узнали случайно, когда в 2014 году один из журналистов заметил транспортное средство президента возле дома актрисы Гайе. Тогда оказалось, что они поддерживали отношения уже целых три года и тщательно это скрывали. Несмотря на очевидность ситуации, пара не давала официальных заявлений, и актриса даже подала на пре