«Всегда трясла и буду трясти»

Певица столкнулась с этими проблемами в Европе.

39-летняя экс-солистка группы Блестящие» Анна Семенович посетовала в YouTube-программе «Опять топ 5» на проблемы, с которыми она сталкивается из-за размера груди. Певица пожаловалась, что в Европе для нее практически закрыт шоппинг — из-за упомянутых особенностей фигуры.

«Не могу найти на себя ни одну вещь — на грудастых барышень европейские дизайнеры практически не шьют. У них по подиуму ходят худые девушки. Я против этого»,

— возмутилась Семенович, не раз призывавшая девушек ориентироваться на пышные формы, а не на худобу.

По мнению Анны, модные тенденции плохи не только неудавшимся шопингом, но и последствиями для подростков, которые воспринимают моду на худых, как нечто единственно правильное.

«У меня вот у подруг дочки подросли 12-14 лет. Так они ничего не едят, сидят на одной воде, чтобы стать похожей на девушку из обложки журнала»,

— посетовала Семенович.

Ссылку на видео поп-звезда разместила на своей странице в Instagram. Поклонники мнение Анны одобрили.

«Да, современный стиль жизни мне не нравится. Он не по мне. А вы — молодец! И Семеновичи ваши классные»,

— поддержали Анну привычным комплиментом фанаты.

Тем же, кто посчитал, что певица стала слишком толстая, Семенович отвечала, что она-то как раз «борется с худобой». Замечания о том, что она везде «трясет» грудью повышенных размеров, Анна также не оставила без в