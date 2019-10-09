Шурыгина обнажила грудь для пикантного селфи

Диана Шурыгина обнажила грудь для пикантного селфи и рассказала о секретах успеха блогера в Инстаграме20-летняя блогер Диана Шурыгина активно ведёт свой микроблог в социальной сети Инстаграм, постепенно увеличивая количество своих подписчиков, число которых уже превысило 550 тысяч. Накануне скандально известная уроженица Ульяновска порадовала своих фолловеров пикантным селфи из ванной комнаты.

Шурыгина была одета в трусиках и короткой футболке. Делая фотографию, Диана игриво обнажила правую грудь. Дабы не быть заблокированной администрацией сети, девушка зарисовала сосок в обычном графическом редакторе.

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Также Шурыгина решила устроить для своих подписчиков своего рода мастер-класс по успеху в социальных сетях. Она отметила, что фото в своём микроблоге нужно подбирать с одинаковым светом, а если так хочется опубликовать снимок с другим освещением, то лучше выложить его в stories.

Также блогеры должны проявлять упорство и терпение при подборе удачного снимка — порой для нужного фото нужно сделать 300 попыток, чтобы поймать необходимый кадр. Нужно использовать всего по 1-2 фильтра и выбирать однотонный фон, дабы снимок не казался перегруженным. Также нужно стараться не публиковать кадры, на которых нет человека, так как они набирают куда меньше лайков.