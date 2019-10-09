Звезды, рисковавшие жизнью, чтобы иметь детей

Недавно 44-летняя певица Натали Имбрулья поделилась радостной новостью: она беременна. Оказалось, что малыш был зачат с помощью донора — личность мужчины известна одной лишь Наталье. В личном блоге новоиспеченная мать опубликовала трогательное фото, где держит за руку ребенка. Индустрия медицины развивается — все больше знаменитостей прибегают к суррогатному материнству и экстракорпоральному оплодотворению. WomanHit.ru составил список этих людей, с которым вы можете ознакомиться.

Тайра Бэнкс

Топ-модели не удавалось забеременеть долгое время. В течение года она пробовала проводить протоколы ЭКО, но все попытки оказывались безуспешными. Следующим решением стало суррогатное материнство — спустя 9 месяцев на свет появился долгожданный мальчик по имени Йорк. «Нужно пройти столько стадий… Например, „хорошо, эмбрион здоров“, „прошел первый месяц“. Я постоянно жила в состоянии стресса, пока не взяла его на руки в первый раз».

Елена Борщева

Хотя беременность первой дочерью далась юмористке легко, второй раз та же попытка не прошла. Елена признается, что сделала три попытки ЭКО и потратила кучу денег, прежде чем отказаться от этой идеи. Счастье пришло неожиданно — после участия в программе «Женское счастье» с Борщевой связалась московская клиника репродуктологии, которая помогла с первой попытки забеременеть вторым ребенком.

Хью Джекман

Вместе с женой Деборрой-Ли Фернесс актер тщетно пытался завести детей больше десяти лет. Пара прошла через две процедуры ЭКО, каждая из которых заканчивалась выкидышем. «Вы знаете, насколько это непредсказуемо и через что она прошла ради этих попыток. И выкидыш — это невосполнимая утрата. Пережить его действительно трудно, а женщине сделать это в разы сложнее», — делился своим горем Хью в разговоре с журналистом. Возможность иметь собственных детей навсегда отброшена — пара усыновила двоих малышей в 2000 и 2005 году.

Евгений Дятлов

«Посоветовали попробовать врачи. Когда я уже пролечилась от всего, от чего только можно, они рассказали, что есть еще и такой способ», — делится воспоминаниями супруга актера Юлия. С первой попытки забеременеть не получилось, зато во второй раз счастье постучалось в их дом. Юлия до сих пор не может забыть, как узнала о беременности, проезжая по Невскому проспекту, и поделилась с мужем радостной новостью. Долгожданная Василиса родилась в 2007 году — родители не могут нарадоваться тому, что решились на этот рискованный шаг.

Николь Кидман