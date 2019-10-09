Чехова объяснила почему не снимается в кино

41-летняя телеведущая Анфиса Чехова имеет некоторый опыт съёмок в кино. Она сыграла более десятка ролей в фильмах и сериалах. Преимущественно это были эпизодические роли, но с 2014-го года Чехова не появляется в кино вообще. Её многочисленные поклонники регулярно пытаются узнать от неё, почему же Анфиса не играет на экране.

Наконец, она решила ответить на этот вопрос. Как оказалось, телеведущая не против сниматься в кино, но она очень выборочно относится к предлагаемым ролям, а ей регулярно предлагают играть роли таких женщин, которых она не хочет играть.

"Мне не предлагают ничего хорошего: только роли каких-то сексуальных маньячек, проституток и прочих распутных женщин"

— рассказала Анфиса Чехова в видеоролике, на котором показалась со своей маленькой собакой по кличке Картошка.

Анфиса Чехова появлялась в таких фильмах, как "С. С. Д. ", "Гитлер капут!", "All inclusive, или Всё включено", "Ржевский против Наполеона", сериале "Женщины на грани" и других.