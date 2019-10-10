Виктория Лопырева показала бесконечно длинные ноги у кромки бассейна

Модель Виктория Лопырева хорошеет с каждым днем, и новый снимок в ее микроблоге — тому доказательство. Звезда элегантно расположилась у кромки бассейна, продемонстрировав не только оригинальный купальник, но бесконечно длинные ножки.

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Виктория Лопырева впервые стала мамой чуть больше полугода назад. Через пару месяцев после родов она призналась, что кормит сына грудью и этот вопрос считала для себя решенным еще до появления малыша на свет. Конечно, такое отношение к вскармливанию ребенка поклонники знаменитости приняли с восторгом — сегодня многие мамы считают, что можно обойтись и без этого, а зря.

Стройность и безупречные формы модель вернула себе за считанные месяцы и уже в разгар летнего сезона публиковала снимки фигуры с самых интригующих ракурсов. Публика задается вопросом, как Виктории это удается? Недавно она немного приоткрыла секреты красоты и рассказала, что не сидит на диетах, предпочитая «интуитивное питание». Видимо, эта система так хороша, что на снимках Лопырева выглядит все безупречнее: вы только взгляните на ее недавний снимок в Инстаграм-аккаунте! Купальник необычного кроя сам по себе привлекает внимание, но длинные ноги Виктории затмевают даже его. Потрясающе!