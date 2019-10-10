Онколог предостерег Заворотнюк от тепловых процедур

Онколог Полтев предостерег Заворотнюк от тепловых процедур на реабилитации

Врач-онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев высказал свое мнение относительно состояния актрисы Анастасии Заворотнюк . Как известно, звезда покинула стены «Европейского медицинского центра».

Сейчас она находится в другом медицинском учреждении, рядом с которым все время дежурит скорая помощь. Звезде в ближайшее время предстоит пройти множество различных процедур, которые помогут ей быстрее реабилитироваться и вернуться к нормальной жизни.

Как считает специалист, важно понимать, какие именно водные процедуры будут проводить актрисе. Это, как он считает, может дать полную картину, что происходит с актрисой.

«На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры, они обычно увеличивают рост опухоли. Есть такое мнение», — сказал специалист, слова которого приводит телеканал «Звезда».