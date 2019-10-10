«Ей не дали нормально лечиться»: Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов высказался о выписке Заворотнюк из клиники и ее переводе в другое место. Бывший возлюбленный актрисы считает, что в "Европейском медицинском центре" она не могла находиться из-за повышенного внимания прессы, что мешало ей проходить лечение. Причем в стационаре Заворотнюк лжала не под своим именем, но сохранить тайну не удалось.

«Нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться», — заявил Сергей Жигунов, как сообщает портал kokshetau.asia.

Жигунов уверен, что актриса сама приняла решение о