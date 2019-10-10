Онколог назвал опасные для Заворотнюк процедуры 

Специалист прокомментировал выписку актрисы из клиники и ее дальнейшее лечение. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" находится в другой клинике, где ей предстоит продолжить лечение и реабилитацию. Врач-онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев считает, что процедуры помогут актрисе, однако некоторые из них могут оказаться опасными. По мнению эксперта, тепловые процедуры могут ускорить рост опухоли, передает телеканал "Звезда".
Ранее "Рамблер" писал, что Анастасия Заворотюк покинула стационар и продолжит лечение в другой клинике. О выписке актрисы и ее переводе в другое лечебное учреждение высказался ее коллега по сериалу "Моя прекрасн