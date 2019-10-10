Онколог назвал опасные для Заворотнюк процедуры

Специалист прокомментировал выписку актрисы из клиники и ее дальнейшее лечение. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" находится в другой клинике, где ей предстоит продолжить лечение и реабилитацию. Врач-онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев считает, что процедуры помогут актрисе, однако некоторые из них могут оказаться опасными. По мнению эксперта, тепловые процедуры могут ускорить рост опухоли, передает телеканал "Звезда".