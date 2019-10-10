Токарева рассказала о бурном романе с Данелией

«Пьяный признавался в любви»: Токарева поведала о бурном романе с Данелией

Как сказала Токарева, она очень приглянулась маме Данелии. Женщина была просто от нее без ума.

«Данелия стал моим соавтором. В меня влюбилась его мама. Она — потрясающая женщина. Она меня полюбила, потому что я не пью водку. До этого у него были соавторы — абсолютные алкоголики. Мама у него боялась, что он вообще съедет», — заявила Виктория Токарева.

Любопытно, что писательница на момент знакомства с режиссером была замужем. Да и у Данелии был сын, которому тогда было семь лет.

«Он пьяный все время признавался мне в любви, а когда трезвел, то отказывался от своих слов», — заметила она.

Актриса отметила, что влюбилась в Данелию, их роман был бурным, но она не могла уйти из семьи. Да и мать Данелии была против, чтобы сын оставил свою семью.