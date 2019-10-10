Был ли развод Дакоты с Соколовским пиаром

В 2018 году полузабытые к тому времени поклонниками выпускники «Фабрики звезд — 7» Рита Дакота Влад Соколовский объявили о разводе. К тому времени пара была жената три года, у них подрастала годовалая дочь. Известие об изменах Влада и готовящемся разводе по своему эффекту были как бензин, вылитый на потухающие угли — интерес к паре моментально вырос до небес. В истории разбирался "Рамблер".

На волне постоянных публикаций с новыми деталями об разладившемся браке Рита с ошеломительным успехом проехалась с концертами по крупным городам России, а числое ее подписчиков в Instagram выросло до 1,8 млн Тогда же девушка завела свой Youtube-канал и получила несколько контрактов на съемку в рекламе.

В то же время ходили слухи, что вся эпопея с разводом — мощный пиар-ход. Об этом СМИ заявили несколько близких знакомых пары, сообщивших, что на самом деле в семье Влада и Дакота царит "полная идиллия", а вся шумиха с разводом затеяна по инициативе Риты с целью возвращения певицы в медийное поле.

Тем временем адвокат Катя Гордон занималась подготовкой документов к разводу, а Дакота раздавала десятки интервью и писала ежедневные посты о своем душевном состоянии.

Однако весной 2019 года появилась фотография, на которой разошедшиеся супруги вместе прогуливались по Москве, и разговоры про пиар-ход начались с новой силой. Многие подписчики звезд пришли к выводу, что скандальная история нужна была звездам для придания ускорения их карьерам.

@vs20

Возможно, конечно, что дружеские отношения Рита и Влад сохраняют ради дочери.

"Я не знал ранее любви такого характера и наверное такого уровня тоже. Любовь к ребенку, а любовь к дочке наверное ещё масштабней, открывает какое то совершено новое пространство у тебя в душе и оно настолько мощно наполнено сильнейшей энергией, что я теперь могу понять тех людей, которые посвящают своим детям целую жизнь", —

написал недавно Соколовский под фотографией дочери в своем Instagram. Как бы то ни было, но пара по-прежнему часто общается и даже ездит вместе путешествовать (во всяком случае, одновременное размещение фотографий с Бали наводит на такие подозрения).