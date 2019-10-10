Как безработная Алла Пугачева оплачивает расходы 

Девять лет назад Алла Пугачева выступила с заявлением, что больше не будет выступать на сцене по состоянию здоровья.
После рождения близняшек у "нетрудящейся" Аллы Пугачевой увеличились траты на проживание.
На содержание большого дворца в подмосковной деревне "Грязь" уходит около пятисот тысяч рублей в месяц. На учебу детей у Примадонны уходит миллион рублей.
У многих поклонников появился вопрос "Откуда у Аллы Пугачевой столько денег?". Некоторые утверждают, что Алла Пугачева просто "нашла идеального мужа".
Ходит слух, что главным кормильцем в семье является Максим Галкин, который выступает на разных гастролях, корпоративах и в телевидение.
Сама Алла Пугачева зарабатывает на частных вечеринках, о том сколько стоит такая роскошь остается только догадываться.
Алла Пугачева также владеет товарными знаками " Мадам Брошкина", "Рождественские встречи", "Кристина" и "Примадонна".