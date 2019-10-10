Вассерман снова высказался о воздержании от секса

Вассерман снова высказался о своем воздержании от секса

Известный интеллектуал, политолог Анатолий Вассерман в очередной раз ответил на вопрос о своем обете целомудрия и половом воздержании.

В ответ на вопрос, не вредно ли для мужского здоровья длительное воздержание от секса, Анатолий Вассерман сказал:

«Насколько я могу судить, природа предусмотрела различные предохранительные механизмы для этой цели. И в моем случае они в какой-то мере срабатывают».

Также в интервью «Стархиту» Анатолий Вассерман признался, что о воздержании от секса жалеет, и «глупость — штука страшно дорогая».

«С другой стороны, если бы мне представилась возможность что-то поменять, то я бы этой возможностью вряд ли воспользовался, потому что неизвестно, как бы эти изменения на меня повлияли. И сейчас, поскольку это непредсказуемо, я боюсь рисковать»,

отметил известный игрок в «Что? Где? Когда?» и другие интеллектуальные викторины.

Также Анатолий Вассерман заметил, что не хотел бы прибегать к услугам суррогатной матери, поскольку не уверен, что его ребенок походил бы на него.