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Как модели заводят романы по контракту 

Рамблер 1 час назад
В этом году у русской супермодели Ирины Шейк завершились очередные отношения с мужчиной-звездой, про которого ходят слухи, что в любовном плане он к женщинам равнодушен. "Рамблер" вспомнил другие подозритильные романы моделей.