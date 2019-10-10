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Как модели заводят романы по контракту
Рамблер
1 час назад
Женский форум
В этом году у русской супермодели
Ирины Шейк
завершились очередные отношения с мужчиной-звездой, про которого ходят слухи, что в любовном плане он к женщинам равнодушен. "Рамблер" вспомнил другие подозритильные романы моделей.
globallookpress.com