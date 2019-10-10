Билан рассказал, какой должна быть идеальная дама

Дмитрий рассказал Пятому каналу, какая девушка для него является идеальной. Это произошло на мероприятии «Радиомания-2019». На вопрос журналистов певец ответил:
«Та, которая не будет сверхсильно липнуть к тебе. Которую нужно добиваться»
Также пресса решила поинтересоваться, на что Билан готов ради своей возлюбленной. Дима коротко ответил: «На большее. На многое». Не стал вдаваться в подробности.
Композитор объяснил, что надо разделять профессию и личную жизнь. Как аргумент привёл напористость журналистов. Пожаловался, что ему постоянно пишут во всех соцсетях. Он всё время на виду и живёт будто в стеклянной комнате.
«Хотя бы можно что-то оставить для себя или нет?»
— сказал Дмитрий про свою личную жизнь
Напоследок он добавил, что готов пойти на свидание с девушкой, но без камеры.
Сейчас поклонники гадают, есть ли избранница у Димы, или его сердце ещё свободно.