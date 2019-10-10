Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алла Пугачева изменила себе: сменила цвет волос (и стало только лучше!) 

Я Покупаю + ещё 1 14 часов назад
Пугачева изменила себе и перекрасилась
Фото: Instagram
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева всегда славилась своей любовью к экспериментам: только обычно она эпатировала публику своими нарядами, которые, порой, были провокационными. Однако, в последнее время 70-летняя звезда немного успокоилась и придерживалась одного стиля: что в одежде, что во внешности.
Вполне вероятно, что Алла Борисовна решила тряхнуть стариной и немного поэкспериментировать с внешностью: она перекрасила свой рыжеватый блонд в платиновый! И стало только лучше: новый цвет не совсем привычно видеть на артистке, но ей определенно идет. Белоснежный цвет волос освежает Пугачеву и молодит. Правда, с этим согласны не все поклонники.
Instagram
Часть поклонников негативно восприняла перемены и они слезно просили вернуть рыжий обратно: ведь этот цвет волос стал ее визитной карточкой. По их мнению, в платиновом оттенке артистка стала блеклой и не яркой. Однако, другая часть поклонников только лишь восхитилась ее преображением.
Раньше Алла Борисовна красила волосы в яркий рыжий, мелировалась и последние несколько лет носила теплый рыжеватый блонд.
Как вы считаете, идет ли Примадонне новый имидж? Или ей лучше с рыжим цветом?
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Я Покупаю: последние новости
Вот это харизма! 7 икон стиля, которых сложно назвать красавицами Вот это харизма! 7 икон стиля, которых сложно назвать красавицами Мюсли, молоко и еще 5 продуктов, которые убивают молодость Мюсли, молоко и еще 5 продуктов, которые убивают молодость Жуткий антитренд: 5 вещей, которые не стоит покупать Жуткий антитренд: 5 вещей, которые не стоит покупать
Женский форум
Звёзды , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные причины появления проблем в сексе
Названы главные причины появления проблем в сексе2
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
9 выходок сумасбродной Меган Маркл
9 выходок сумасбродной Меган Маркл2
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения3
Видео
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
00:12
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
Звёзды
Кто придумал самый популярный торт в СССР
03:41
Кто придумал самый популярный торт в СССР
Еда
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
04:49
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
Звёзды
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
00:47
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
Дети
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
04:50
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Звёзды
Как еда влияет на мозг
11:57
Как еда влияет на мозг
Еда
Западные звезды, которые не любят Россию
01:00
Западные звезды, которые не любят Россию
Звёзды
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
01:00
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
Звёзды
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
03:42
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
Здоровье
Как быстро отмыть микроволновку
09:17
Как быстро отмыть микроволновку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть