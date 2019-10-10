Пугачева изменила себе и перекрасилась

Алла Пугачева изменила себе: сменила цвет волос (и стало только лучше!)

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева всегда славилась своей любовью к экспериментам: только обычно она эпатировала публику своими нарядами, которые, порой, были провокационными. Однако, в последнее время 70-летняя звезда немного успокоилась и придерживалась одного стиля: что в одежде, что во внешности.

Вполне вероятно, что Алла Борисовна решила тряхнуть стариной и немного поэкспериментировать с внешностью: она перекрасила свой рыжеватый блонд в платиновый! И стало только лучше: новый цвет не совсем привычно видеть на артистке, но ей определенно идет. Белоснежный цвет волос освежает Пугачеву и молодит. Правда, с этим согласны не все поклонники.

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Часть поклонников негативно восприняла перемены и они слезно просили вернуть рыжий обратно: ведь этот цвет волос стал ее визитной карточкой. По их мнению, в платиновом оттенке артистка стала блеклой и не яркой. Однако, другая часть поклонников только лишь восхитилась ее преображением.

Раньше Алла Борисовна красила волосы в яркий рыжий, мелировалась и последние несколько лет носила теплый рыжеватый блонд.

Как вы считаете, идет ли Примадонне новый имидж? Или ей лучше с рыжим цветом?