Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Миддлтон сменила прическу 

Lenta.ru + ещё 1 11 часов назад
Кейт Миддлтон сменила прическу
Фото: Lenta.ru
Герцогиня Кембриджская Кэтрин перекрасила волосы в более светлый тон. Ее фотографии публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели 37-летнюю Кейт Миддлтон во время ее визита в лондонский Музей естествознания. На снимках она одета в джемпер сливового цвета и широкие зеленые брюки. В руках герцогиня держит маленькую сумку Chanel в тон топу. Журналисты отметили, что темно-русые от природы волосы Миддлтон приобрели золотистый оттенок.
По мнению звездного стилиста Джейсма Джонсона (James Johnson), мягкие светлые блики идеально подходят сезону, визуально утолщают пряди герцогини, а также выигрышно обрамляют ее лицо.
В август Кейт Миддлтон надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма. Она появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила в английском городе Каус. Как отметило издание The Sun, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет.
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Последние новости
Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Женский форум
Звёзды , Мода , Кейт Миддлтон , принц Уильям , Chanel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные причины появления проблем в сексе
Названы главные причины появления проблем в сексе2
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
9 выходок сумасбродной Меган Маркл
9 выходок сумасбродной Меган Маркл2
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения3
Видео
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
00:12
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
Звёзды
Кто придумал самый популярный торт в СССР
03:41
Кто придумал самый популярный торт в СССР
Еда
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
04:49
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
Звёзды
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
00:47
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
Дети
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
04:50
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Звёзды
Как еда влияет на мозг
11:57
Как еда влияет на мозг
Еда
Западные звезды, которые не любят Россию
01:00
Западные звезды, которые не любят Россию
Звёзды
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
01:00
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
Звёзды
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
03:42
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
Здоровье
Как быстро отмыть микроволновку
09:17
Как быстро отмыть микроволновку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть