Кейт Миддлтон сменила прическу

Герцогиня Кембриджская Кэтрин перекрасила волосы в более светлый тон. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 37-летнюю Кейт Миддлтон во время ее визита в лондонский Музей естествознания. На снимках она одета в джемпер сливового цвета и широкие зеленые брюки. В руках герцогиня держит маленькую сумку Chanel в тон топу. Журналисты отметили, что темно-русые от природы волосы Миддлтон приобрели золотистый оттенок.

По мнению звездного стилиста Джейсма Джонсона (James Johnson), мягкие светлые блики идеально подходят сезону, визуально утолщают пряди герцогини, а также выигрышно обрамляют ее лицо.