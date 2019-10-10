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Звезды, которые не признаются в пластике 

SM News 9 часов назад
Звезды, которые не признаются в пластике
Фото: SM News
Большинство звезд прибегает к помощи пластических хирургов. Но некоторые из них говорят об этом прямо, другие — предпочитают скрывать

Кайли Дженнер

Кайли — модель и одна из сестер Кардашян — отрицает, что делала пластику. Однако не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что здесь имеет место весьма заметное увеличение губ. Кроме того, вероятно, была сделана контурная пластика лица.
SM News

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли — одна из «сплетниц» и супруга Дэдпула — сделала себе очаровательный аккуратный носик. Ринопластика явно пошла ей на пользу. А, по мнению специалистов, была сделана еще и практически незаметная блефаропластика. Вот ее Блейк могла бы скрыть без труда, но зачем отрицать очевидную пластику носа, — остается неясным.
SM News

Ольга Бузова

Оля не однажды заявляла, что не понимает женщин, которые увеличивают себе грудь или губы, а сама… Действительно, не стала их увеличивать, но вот нос поправила весьма заметно.
SM News

Гвен Стефани

Гвен практически клянется и божится, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, но стоит посмотреть на давнюю фотографию… Что бы она не говорила, но с новым носом ей гораздо лучше.
SM News

Адель

Внешность Адель тоже не осталась без вмешательства специалистов. Бросается в глаза очевидная ринопластика: претерпел изменения кончик носа. Стало худее лицо — возможно, она удалила комки Биша. Как бы то ни было, подобные перемены певице к лицу.
SM News

Анджелина Джоли

Джоли тоже решилась откорректировать именно очертания носа. Без изменений не остался и контур скул. Красавица от природы, она не стала сильно менять внешность, но непонятно, зачем скрывать такое аккуратное и даже полезное преображение, отрицая вмешательство специалистов.
SM News

Дженнифер Лопес

Импланты в ягодицах Джей Ло в свое время едва не стали главной визитной карточкой звезды. За столь громким явлением удалось скрыть ринопластику и увеличение губ. Специалисты отмечают, что также был увеличен подбородок, отчего лицо Дженнифер стало смотреться более гармонично.
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Звёзды , Дженнифер Лопес , Гвен Стефани , Анджелина Джоли , Адель , Ольга Бузова
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