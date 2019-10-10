Как сложилась судьба звезды «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева: как сложилась судьба звезды сериала «Счастливы вместе»

Комедийный сериал "Счастливы вместе" стартовал в 2006 году на телеканале ТНТ и 7 лет успешно шел на экранах. Роль домохозяйки Даши Букиной сыграла актриса Наталья Бочкарева . Как сложилась жизнь звезды сериала "Счастливы вместе"?

В молодости Наталья пережила личный апокалипсис: друг за другом из жизни ушли ее родители. Бочкаревой пришлось взять ответственность за воспитание младшей сестры. В 2002 г. — поступила в Школу-студию МХАТ (мастерская О. Табакова ), после чего сразу же была принята в труппу МХАТа.

"Именно Олег Табаков в свое время посоветовал Наталье — а у нее от природы светлые волосы — перекраситься в темный цвет. "— отметила артистка на программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Как и все актеры «Табакерки», она отдавала 10% своего гонорара от съемок в кино, рекламе и сериалах в бюджетный фонд театра. В кино дебютировала в 1999 году, сыграв небольшую роль в фильме «Китайский сервиз». Настоящую популярность ей принесла роль Даши Букиной из телесериала «Счастливы вместе».

В 2016 году Наталья попробовала себя в качестве режиссера. Одно время она занималась съемками собственного проекта — кинофильма «Свободный день».

В 2018 Наталья пополнила свою фильмографию двумя проектами. Это комедия «Ночная смена», где Бочкарева примерила образ хозяйки ночного клуба. Вторым фильмом, где засветилась Наталья, стала кинолента «Ёлки последние».

Личная жизнь Натальи Бочкарёвой

Была замужем за адвокатом Николаем Борисовым . Они состояли в браке с 28 сентября 2007 года по 2014-й. У них родилось двое детей: сын Иван и дочь Мария.

«Мы поняли, что у нас замечательные отношения, но на расстоянии. Как две огненные планеты — мы оба огненные знаки. Когда друг к другу приближаемся, у нас накаляется пространство. А на расстоянии мы прекрасно общаемся. После развода у нас все стало так гармонично, что меня это только радует», — рассказывала она на программе "Наедине со всеми".

В 2016 году актриса официально объявила, что состоит в отношениях с резидентом программы «Школа ремонта», архитектором-дизайнером Александром Кононенко.

В феврале 2017 года Бочкарева порадовала поклонников фото в «Инстаграме», которое было сделано на отдыхе на Мальдивах. Артистка продемонстрировала, что по-прежнему находится в отличной форме: она позировала в купальнике на фоне океана.

Напомним, что артистка поправилась на 40 кг после вторых родов.

Актриса прибегала к пластическим операциям — увеличивала грудь и делала коррекцию лица — подправила нос, губы, скулы. В интервью 2018 года актриса призналась, что снова влюблена, но имя избранника не назвала. По словам звезды, они живут вместе.

28 сентября этого года СМИ сообщили печальную новость о том, что Наталья была задержана сотрудникам ГИБДД . При досмотре у актрисы было обнаружено запрещенное вещество. Звезда утверждает обратное, что все подстроено, смонтировано и неправда. Бочкареву доставили в ОМВД по району Сокольники. Возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. В квартире Бочкаревой прошел обыск, но там ничего не нашли. Актрису отпустили под подписку о невыезде.

Институт Жириновского, где Наталья Бочкарева арендовала помещения для школы одаренных детей, отказал ей в аренде после того, как появилась информация о ее задержании с запрещенными веществами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».