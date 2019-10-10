Нюша призналась, что хотела бы увеличить грудь

Певица стала героиней YouTube-шоу «Макарена». В эфире звезда сделала неожиданное признание.

Оказалось, что Нюша, которая относит себя к приверженцам естественной красоты, не против лечь под нож хирурга. По словам артистки, желание быть привлекательной это абсолютно нормально.

«Я — девочка, мне хочется быть красивой. И у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Я не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой», — поделилась певица.

Она добавила, что недовольна своей фигурой. А если точнее, то ее не устраивает размер бюста. Звезда сообщила, что, если бы у нее был шанс изменить в себе что-то, это был бы бюст. «Я бы увеличила себе грудь» — заявила исполнительница. Она отметила, что ей нужно сначала «примерить» эту грудь, а только потом решить, хорошо ли она смотрится.