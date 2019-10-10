Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нюша призналась, что хотела бы увеличить грудь 

Grazia 8 часов назад
Нюша призналась, что хотела бы увеличить грудь
Фото: Grazia
Певица стала героиней YouTube-шоу «Макарена». В эфире звезда сделала неожиданное признание.
Оказалось, что Нюша, которая относит себя к приверженцам естественной красоты, не против лечь под нож хирурга. По словам артистки, желание быть привлекательной это абсолютно нормально.
«Я — девочка, мне хочется быть красивой. И у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Я не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой», — поделилась певица.
Она добавила, что недовольна своей фигурой. А если точнее, то ее не устраивает размер бюста. Звезда сообщила, что, если бы у нее был шанс изменить в себе что-то, это был бы бюст. «Я бы увеличила себе грудь» — заявила исполнительница. Она отметила, что ей нужно сначала «примерить» эту грудь, а только потом решить, хорошо ли она смотрится.
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Grazia: последние новости
Алла Пугачева перекрасила свои фирменные рыжие волосы Алла Пугачева перекрасила свои фирменные рыжие волосы Близкие Анастасии Заворотнюк ответили на новость о ее смерти Близкие Анастасии Заворотнюк ответили на новость о ее смерти Анастасия Заворотнюк рассчиталась с судебными приставами Анастасия Заворотнюк рассчиталась с судебными приставами
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные причины появления проблем в сексе
Названы главные причины появления проблем в сексе2
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
9 выходок сумасбродной Меган Маркл
9 выходок сумасбродной Меган Маркл2
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения3
Видео
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
00:12
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
Звёзды
Кто придумал самый популярный торт в СССР
03:41
Кто придумал самый популярный торт в СССР
Еда
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
04:49
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
Звёзды
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
00:47
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
Дети
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
04:50
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Звёзды
Как еда влияет на мозг
11:57
Как еда влияет на мозг
Еда
Западные звезды, которые не любят Россию
01:00
Западные звезды, которые не любят Россию
Звёзды
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
01:00
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
Звёзды
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
03:42
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
Здоровье
Как быстро отмыть микроволновку
09:17
Как быстро отмыть микроволновку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер,