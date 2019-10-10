Актеры, которые ушли от старых жен к молодым

«Молодая жена»: российские актёры, которые ушли от жён к молодым девушкам

Крепкие семьи в российском шоу-бизнесе не редкость. Отношения этих знаменитостей тоже казались долговечными. Но внезапно их браки распались по банальной причине: актёры нашли избранниц помоложе.

Фёдор Бондарчук

Брак Фёдора и Светланы Бондарчук казался идеальным, а их отношения — образцовыми. Пара появлялась вместе на светских мероприятиях, не была замечена в сплетнях и скандалах.

Сердцу не прикажешь, и в 2015 г. Фёдор Бондарчук неожиданно влюбился в актрису Паулину Андрееву , которая моложе кинорежиссёра на 22 года. Свадьба звёзд стала ярким событием сентября 2019 г.

Светлана развелась с мужем после 25 лет семейной жизни достойно, без истерик, сохранила с ним хорошие отношения. Она не держит зла на Паулину. За личную жизнь Светланы можно не переживать. Она встречается с Сергеем Харченко — директором дизайнерского агентства, который моложе её на 6 лет.

SM News

Михаил Трухин

Известный по роли лейтенанта Волкова в сериале «Улицы разбитых фонарей» актёр Михаил Трухин после 9 лет брака развёлся с актрисой Любовью Ельцовой . Они вместе воспитывали двоих детей.

Михаил ушёл из семьи ради артистки Анны Нестерцовой, на 14 лет младше его. В 2007 г. они поженились, а через год у них родилась дочь.

SM News

Сергей Селин

Коллега Михаила Трухина по сериалу «Улицы разбитых фонарей» практически повторил его сценарий семейной жизни. Сергей Селин был примерным семьянином. Он прожил в браке с актрисой Ларисой Селиной 22 года. Но и у него появилась новая любовь.

В 2009 г. Сергей развёлся и начал жить с девушкой Анной, которая на 24 года моложе актёра и всего на 2 года старше его сына Прохора. Уже 10 лет он счастлив с ней. Пара поженилась только в 2015 г. Сергей и Анна воспитывают двоих детей.